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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
17:45 18.02.2021
За январь Минск собрал 1551,6 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 75,7% (1175,2 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 24,3% (376,4 млн рублей) – местного.
При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (67,2% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Объемы поступлений по подоходному налогу составили 13,6%, по акцизам – 5,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 5,0%, налогу на доходы – 3,1%.
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