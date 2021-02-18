ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ МИНСК СОБРАЛ БОЛЕЕ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

17:45 18.02.2021 За январь Минск собрал 1551,6 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 75,7% (1175,2 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 24,3% (376,4 млн рублей) – местного. При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (67,2% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 13,6%, по акцизам – 5,7%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 5,0%, налогу на доходы – 3,1%.