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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛО НА 26,7%
17:31 18.02.2021
В январе 2021 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 1 861,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 126,7% к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличилось на 106,1%, в обрабатывающей промышленности – на 27,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,7%.
При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений упало на 2,4%.
В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе 2021 г. превысил уровень января 2020 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства химических продуктов (на 74,4%), машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 55,2%), электрооборудования (на 36,6%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 32,2%), резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов (на 6,8%).
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