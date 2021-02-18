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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕМП РОСТА ИНВЕСТИЦИЙ ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» В ПРОИЗВОДСТВО СОСТАВИЛ 282% В 2020 ГОДУ
17:27 18.02.2021
В 2020 году в предприятия ОАО «Кричевцементношифер» Белорусской цементной компании вложено более 6,7 млн рублей инвестиций без НДС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, темп роста к 2019 году составил 282%.
Самые большие инвестиционные вложения сделаны в филиал завода сборного железобетона № 3 в Витебске – на 4,2 млн рублей. В ноябре там была запущена новая линия по производству тротуарной плитки и дорожных бордюров, производственной мощностью 400 кв. м плитки за 8-часовую смену.
К концу марта ОАО «Кричевцементношифер» готовится ввести в Витебске в строй еще одну современную линию по производству пустотных плит.
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