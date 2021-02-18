В 2020 году в предприятия ОАО «Кричевцементношифер» Белорусской цементной компании вложено более 6,7 млн рублей инвестиций без НДС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, темп роста к 2019 году составил 282%.

Самые большие инвестиционные вложения сделаны в филиал завода сборного железобетона № 3 в Витебске – на 4,2 млн рублей. В ноябре там была запущена новая линия по производству тротуарной плитки и дорожных бордюров, производственной мощностью 400 кв. м плитки за 8-часовую смену.

К концу марта ОАО «Кричевцементношифер» готовится ввести в Витебске в строй еще одну современную линию по производству пустотных плит.