Минский центр гигиены и эпидемиологии изменил подход к выполнению ПЦР-теста в Национальном аэропорту Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе аэропорта, теперь пройти его сможет не каждый желающий, как сообщалось ранее, а только пассажиры при предъявлении билета или посадочного талона.

Тестирование в лаборатории доступно и вылетающим, и прилетающим пассажирам.

Одновременно на конкретное время могут сдать тест не более 34 человек. Время проведения исследования составляет 160 минут (2 часа 40 минут).

Результаты ПЦР тестирования выдаются в бумажном виде на английском языке и подходят для выезда за пределы Беларуси.

Лаборатория работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Само исследование путем постановки образцов биоматериала в тест-систему будет выполняться три раза в день: в 9:50, 12:30 и 15:10 (по 34 человека на каждое время максимум).

Диагностический экспресс-тест по выявлению антигена коронавирусной инфекции (метод иммунохроматографического анализа - ИХА) проводится по мере поступления обращения с 9.00 до 17.40. Время проведения составляет 20 минут.

Для пассажиров, вылетающих в Амстердам, проводится только исследование диагностическим экспресс-тестом методом ИХА. Пройти его можно с 6.30 до 9.45 в день выполнения рейса, в том числе и в выходные дни.