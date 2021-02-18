ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 11,1%

17:12 18.02.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за январь 2021 г. в текущих ценах составил 2181,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП увеличился на 11,1% по сравнению с январем 2020 г.