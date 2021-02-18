Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) 3 марта 2021 г. проведут национальный семинар «Доступ к технологиям и создание сети Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) в Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, в рамках мероприятия при участии белорусских, российских и украинских специалистов, а также представителей ВОИС, Федеральной службы по интеллектуальной собственности Российской Федерации и Государственного учреждения «Украинский институт интеллектуальной собственности» будут рассмотрены вопросы поддержки инноваций и развития сети ЦПТИ в Беларуси, функционирования цифровых платформ и инструментов ВОИС в рамках ЦПТИ, виды основных и дополнительных услуг, предоставляемых ЦПТИ, технологии поиска с помощью различных реестров, а также лицензирования и передачи технологий на базе ЦПТИ.

В настоящее время в Беларуси созданы девять ЦПТИ: по одному в Республиканской научно-технической библиотеке, ее областных филиалах, в Белорусском государственном университете, в индустриальном парке «Великий камень» и НЦИС. Планируется создание точек ЦПТИ во всех ведущих высших учреждениях образования Республики Беларусь.

В течение 2020 года только в ЦПТИ Национального центра интеллектуальной собственности проведено более 4 500 консультаций юридических и физических лиц по вопросам оформления, охраны и передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.