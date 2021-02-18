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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОБУС В КИЕВЕ


16:25 18.02.2021

Минский автозавод презентовал в Киеве свой новейший электробус МАЗ-303Е, выполненный на базе модели автобуса МАЗ 303 третьего поколения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МАЗ», новая техника оснащена передовым немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества. Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 412 А•ч (285 кВт*ч), а подзарядка занимает 4-6 часов.

Габариты электробуса адаптированы под городскую среду. Длина – 12,43 м, ширина – 2,55 м, а высота – 3,3 м. В салоне с комфортом размещается 72 пассажира, из них 30 – на сиденьях. Электробус имеет 100% низкий пол, высота входа всего 320 мм от земли, а один из входов оборудован откидным пандусом для удобного входа малобильных групп населения. Сидячие места оснащены USB-разъемами для подзарядки смартфонов.

МАЗ 303Е10 имеет увеличенную площадь панорамного остекления, в салоне поддерживается комфортный микроклимат, благодаря наличию кондиционера и отопителей. Важный момент, что они тоже электрические, а значит вредные выбросы во время движения электробуса сведены к нулю.

Минский электробус МАЗ 303Е10 будет работать на обычном киевском маршруте. Его будут тестировать, фиксировать показатели, определять реальный пробег в условиях морозной зимы и работающих отопителей.

После накопленной статистики городские власти Киева уже будут принимать решение о целесообразности закупок такого электротранспорта для замены дизельных автобусов в центральной части города.
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