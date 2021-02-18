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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ВЫРОС НА 3%, ОПТОВЫЙ – СОКРАТИЛСЯ НА 5,1%
16:14 18.02.2021
В Минской области розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 659,2 млн рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,4% розничного товарооборота области, в январе 2021 г. составил 615,5 млн рублей, или 103,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 24,1 млн рублей, или 92% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 952,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню января 2020 г.
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