В Гомельской области в 2020 году вовлечено в хозоборот и снесено 252 неиспользуемых объектов коммунальной собственности, из которых 69 – продано.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за счет этого количество неэффективно используемых зданий и сооружений коммунальной собственности уменьшились до 298,1 тыс. кв. м (2,2%).

Также по эффективности использования имущества Гомельская область вышла на первое место в стране – доля неиспользуемых площадей самая низкая среди областей.

Помимо этого, в минувшем году комитет «Гомельоблимущество» организовал и проведло 80 аукционов по продаже государственных объектов недвижимости. Продано 89 объектов на сумму Br3,2 млн. От платы за право аренды земельных участков в местные бюджеты поступило более Br190 тыс.

На 1 января 2021 года в Едином реестре учтено 2546 юридических лиц и более 170 тысяч объектов недвижимости.

По количеству учтенных в Едином реестре имущества юридических лиц Гомельская область по-прежнему занимает лидирующую позицию в республике, по количеству учтенных объектов недвижимости – второе место после Гродненской области.