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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ВОВЛЕЧЕНО В ХОЗОБОРОТ И СНЕСЕНО 252 НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
15:50 18.02.2021
В Гомельской области в 2020 году вовлечено в хозоборот и снесено 252 неиспользуемых объектов коммунальной собственности, из которых 69 – продано.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, за счет этого количество неэффективно используемых зданий и сооружений коммунальной собственности уменьшились до 298,1 тыс. кв. м (2,2%).
Также по эффективности использования имущества Гомельская область вышла на первое место в стране – доля неиспользуемых площадей самая низкая среди областей.
Помимо этого, в минувшем году комитет «Гомельоблимущество» организовал и проведло 80 аукционов по продаже государственных объектов недвижимости. Продано 89 объектов на сумму Br3,2 млн. От платы за право аренды земельных участков в местные бюджеты поступило более Br190 тыс.
На 1 января 2021 года в Едином реестре учтено 2546 юридических лиц и более 170 тысяч объектов недвижимости.
По количеству учтенных в Едином реестре имущества юридических лиц Гомельская область по-прежнему занимает лидирующую позицию в республике, по количеству учтенных объектов недвижимости – второе место после Гродненской области.
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