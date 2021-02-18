В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 12-14 февраля провело работы по первому этапу подключения насосной станции № 4 к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы велись в рамках проекта реконструкции комплекса сооружений насосной станции №4 ЛПДС «Мозырь».

В период плановой остановки перекачки нефти специалисты ЛПДС «Мозырь» и НПС «Туров» совместно с представителями подрядной организации ЗАО «Белстройнефтегаз» подключили технологические трубопроводы НС-4 к замененному участку трубопровода от выкида НС-3 к скребку №3.

Выполненные мероприятия необходимы для повышения надежности и эффективности транспортировки российской нефти по нефтепроводу Мозырь – Броды-2 в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.