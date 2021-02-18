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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРИСТУПИЛО К ПОДКЛЮЧЕНИЮ НС-4 ЛПДС «МОЗЫРЬ»
15:23 18.02.2021
В ОАО «Гомельтранснефть Дружба» 12-14 февраля провело работы по первому этапу подключения насосной станции № 4 к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции «Мозырь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы велись в рамках проекта реконструкции комплекса сооружений насосной станции №4 ЛПДС «Мозырь».
В период плановой остановки перекачки нефти специалисты ЛПДС «Мозырь» и НПС «Туров» совместно с представителями подрядной организации ЗАО «Белстройнефтегаз» подключили технологические трубопроводы НС-4 к замененному участку трубопровода от выкида НС-3 к скребку №3.
Выполненные мероприятия необходимы для повышения надежности и эффективности транспортировки российской нефти по нефтепроводу Мозырь – Броды-2 в направлении Венгрии, Словакии, Чехии.
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