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ЭКОНОМИКА РБ
БРКА 19 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ
14:37 18.02.2021
19 февраля состоится онлайн-конференция «Актуальные вопросы законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)», организатором которой выступает Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба БРКА, в рамках конференции планируется обсуждение новаций законодательства Беларуси об экономической несостоятельности (банкротстве), недействительности сделок должника, доказывания факта причинения вреда интересам кредиторов и др.
Среди спикеров – заместитель директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Станислав Садовников и адвокат Минской областной коллегии адвокатов Елена Бородина, депутаты и юристы-практики.
Онлайн-конференция проводится на платформе Zoom (15.00-17.00).
По вопросам участия и регистрации следует писать на электронный адрес .
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