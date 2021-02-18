ЭКОНОМИКА РБ

БРКА 19 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТСТВЕ

14:37 18.02.2021 19 февраля состоится онлайн-конференция «Актуальные вопросы законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)», организатором которой выступает Белорусская республиканская коллегия адвокатов (БРКА). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба БРКА, в рамках конференции планируется обсуждение новаций законодательства Беларуси об экономической несостоятельности (банкротстве), недействительности сделок должника, доказывания факта причинения вреда интересам кредиторов и др. Среди спикеров – заместитель директора Департамента по санации и банкротству Министерства экономики Станислав Садовников и адвокат Минской областной коллегии адвокатов Елена Бородина, депутаты и юристы-практики. Онлайн-конференция проводится на платформе Zoom (15.00-17.00). По вопросам участия и регистрации следует писать на электронный адрес .