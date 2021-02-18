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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ A1 МОДИФИЦИРУЕТ УСЛУГИ НА АРХИВНОЙ ЛИНЕЙКЕ «КОМФОРТ+» И ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ ИНТЕРНЕТ-ПАКЕТОВ


14:11 18.02.2021

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 информирует о модификации с 1 марта 2021 года архивных тарифных планов, входящих в линейку «Комфорт+», без изменения абонентской платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с учетом тенденции к возросшему потреблению интернет-трафика и снижению количества голосовых вызовов на тарифах «Комфорт+», «Комфорт 2+», «Комфорт 4+» интернет-трафик, включенный в абонентскую плату, будет увеличен в два раза, сохранен безлимит минут для звонков внутри сети А1 и отдельно выделено количество включенных минут для звонков в другие сети.

Абонентам тарифного плана «Комфорт+», действующим участникам акции в активном статусе, подключившимся в рамках специального предложения в Витебской и Гомельской областях в 2018 году, в дополнение к увеличенному объему интернет-трафика будут предоставлены безлимитные звонки во все сети до конца 2021 года, а также постоянная скидка 20% на абонентскую плату тарифного плана «Комфорт+».

Кроме того, меняется порядок предоставления ряда пакетов безлимитного интернета. Так, с 28 февраля 2021 года для абонентов тарифных планов «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL» услуга «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с» будет недоступна для подключения и использования. Действующим пользователям услуги «Безлимитный интернет на скорости до 512 Кбит/с» на тарифах «Комфорт М», «Комфорт L» и «Комфорт XL» – физическим лицам – будет предложено подключить услугу «Безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с» бесплатно до 31 марта 2021 года. Действующим пользователям данной услуги – юридическим лицам – будет предложено подключить услугу «Безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с» с предоставлением 50% скидки на три месяца.

Также с 1 марта 2021 меняются условия предоставления пакетов «Безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с» и «Безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/с» для абонентов, пользующихся архивными тарифами «Комфорт», «Комфорт 2», «Комфорт 4», «Комфорт 8», «Комфорт 16», «Комфорт+», «Комфорт 2+», «Комфорт 4+» и «Комфорт 8+». При этом абоненты этих тарифных планов, подключившие данные пакеты до 28 февраля 2021 года, смогут продолжить ими пользоваться на прежних условиях. С перечнем интернет-пакетов, доступных для подключения с 1 марта 2021 года, можно ознакомиться в приложении «Мой А1», через USSD *135*7#вызов или любым другим возможным способом.

Подробнее изучить новые условия можно с 28 февраля 2021 года и 1 марта 2021 года на сайте www.A1.by.
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