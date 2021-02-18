Стартап-центр БГУ окажет поддержку восьми молодежным бизнес-проектам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в их число вошли инициативы пятикурсника биологического факультета Дмитрия Сандригайло, третьекурсника ФСК Артема Корбута, аспирантов экономического факультета Армана Алексаняна и Дианы Ковалевой, третьекурсника Института бизнеса Артема Лебедева, второкурсника и первокурсника ФПМИ Данилы Елисеева и Дмитрия Третьякова соответственно, а также сотрудника Студенческого городка БГУ Ильи Лемеца. Проекты касаются вопросов экологии, образования, ИТ-технологий, инженерии, пищевой отрасли и сферы услуг.

Молодым предпринимателям окажут юридические, маркетинговые и консультационные услуги, а также предоставят научные лаборатории для проведения исследований. Это стало возможным благодаря включению авторов проектов в базу резидентов Стартап-центра БГУ. Такой статус присваивается студентам, аспирантам, ученым и сотрудникам университета по итогам презентации инноваций и их отбора экспертным советом.

В БГУ ведется активная работа по формированию предпринимательских компетенций у активной и талантливой молодежи. С этой целью в 2019 году был создан Стартап-центр. Его деятельность направлена на взаимодействие науки с бизнесом, координацию проектов, привлечение партнеров и инвесторов для их реализации. Кроме того, создано молодежное предпринимательское движение Startup Space, регулярно проводятся стартап-конкурсы, хакатоны и форумы: «ИННСТАРТ БГУ», «Startup Heart», «HACKATHON: FROM IPT TO IPO» и др. При поддержке НТП «Унитехпром БГУ» уже изготовлена первая партия интеллектуальных украшений, разработанных студентами факультета радиофизики и компьютерных технологий. На данном факультете функционирует также дизайнерский программируемый экран «LED Squares Board», созданный студентом БГУ. Налажено взаимодействие с внешними профильными организациями. Например, БГУ сотрудничает с бизнес-инкубатором «Молодежная социальная служба» с целью взаимной поддержки предпринимательской активности студентов и сотрудников БГУ.

Отбор резидентов в Стартап-центр планируется проводить на регулярной основе два раза в год.