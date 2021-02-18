|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ С НАЧАЛА ГОДА РЕЗИДЕНТ С БЕЛОРУССКИМ КАПИТАЛОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «ВИТЕБСК»
13:42 18.02.2021
В администрации СЭЗ «Витебск» 17 февраля 2021 года зарегистрирован третий по счету с начала года резидент – частное предприятие «НОВЫЙ ВЕК спринг».
Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие с отечественным капиталом будет реализовывать в Витебске инвестиционный проект по модернизации и приобретению нового современного оборудования для производства пружин растяжения и сжатия из высококачественной проволоки, а также импортозамещающей продукции – комплектующих для сельскохозяйственной техники.
Реализация частным предприятием «НОВЫЙ ВЕК спринг» проекта позволит увеличить объемы производства продукции, экспортных поставок и выйти на рынки стран Евросоюза.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2021
Курсы в банках
на 18.02.2021
Конвертация в банках
на 18.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте