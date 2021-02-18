В администрации СЭЗ «Витебск» 17 февраля 2021 года зарегистрирован третий по счету с начала года резидент – частное предприятие «НОВЫЙ ВЕК спринг».

Как сообщает сайт СЭЗ, предприятие с отечественным капиталом будет реализовывать в Витебске инвестиционный проект по модернизации и приобретению нового современного оборудования для производства пружин растяжения и сжатия из высококачественной проволоки, а также импортозамещающей продукции – комплектующих для сельскохозяйственной техники.

Реализация частным предприятием «НОВЫЙ ВЕК спринг» проекта позволит увеличить объемы производства продукции, экспортных поставок и выйти на рынки стран Евросоюза.