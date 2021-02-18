Крупнейшие интернет-площадки страны — av.by, Kufar, ТУТ БАЙ МЕДИА (проекты Tam.by, rabota.by), Onliner (Барахолка, Авто, Недвижимость), Artox (ресурсы Relax.by, Dom.by, 103.by), Domovita.by и Realt.by (Kvartirant.by) — определили объем платных услуг в сети за 2020 год, связанных с продвижением и размещением рекламных объявлений частных лиц и компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации интерактивной рекламы (IAB Belarus), объем классифайд-услуг, реализованных на вышеперечисленных площадках в 2020 году, составил 12,85 млн долларов США. Общий объем сегмента игроки оценили в 14,09 млн долларов. Динамика к 2019 году составила минус 20%.

Эксперты отметили рост активности физических лиц. В 2020 году пользователи потратили 2,49 млн долларов (+11% к 2019). Компании потратили на продвижение своих онлайн-объявлений 11,6 млн долларов (-25% к прошлому году).

«Год назад, когда отрасль показала рост в 32%, я опрометчиво спрогнозировал, что мы опять увидим двузначные цифры темпа роста отрасли в 2020 году. Посыпаю голову пеплом, все с точностью до наоборот. Уже весной 2020 стало понятно, что бизнесу придется очень нелегко. Последствия коронавирус мы разгребаем до сих пор и многим представителям сферы HORECA пришлось урезать затраты на маркетинг, просто чтобы выжить. Нелегко было не только им. Классифайды недосчитались значительных сумм, начиная с августа, когда мы увидели многократные отключения интернета в Беларуси. Многие сайты просто не работали, а юрлица, размещающие свои объявления, отказывались от размещения на несколько недель до разрешения ситуации», - прокомментировал Дмитрий Геранин, директор автоклассифайда av.by, представитель комитета по classified IAB Belarus.

В то же время, по его словам, есть прирост, когда речь заходит о пользовательских микроплатежах, что тоже неудивительно. Чем хуже себя чувствует экономика, тем больше сделок переходит из сегмента новых вещей в сегмент вторички. Поэтому общее увеличение аудитории классифайдов повлияло и на денежный поток. Этот сегмент будет расти еще много лет.

«Кроме всего вышесказанного, мы считаем рост отрасли в долларовом эквиваленте, а существенно ослабевший рубль тоже влияет на общую картину. В белорусских рублях есть небольшой рост, а вот в пересчете на долларовый эквивалент, который и интересен международным инвесторам, видим то самое падение в 20% год к году. Аккуратно спрогнозирую следующий год: мы точно увидим рост отрасли, если не случится сильного ослабления национальной валюты. У нас в av.by картина сильно отличается от общей ситуации по рынку. Платежи от физиков показали рост в 95%. В 2020 году мы перезапустили основные разделы сайта на новой платформе, сильно переработали тарифную линейку для продавцов авто, добавили все платные опции в мобильные приложения, сделали много полезных продуктовых изменений, все это дало хороший результат. Выручка от юрлиц за год тоже подросла, но не так стремительно, скромные 20%. Это закономерный результат качественной работы коммерческого отдела, который за год привел на сайт еще порядка 30 компаний, которые смогли оценить эффективность размещения у нас на площадке, как в автосегменте, так и в других популярных направлениях: мото, грузовики, автобусы, сельхозтехника», - рассказал Дмитрий Геранин.

К classified-услугам относятся любые платные услуги, связанные с размещением и продвижением рекламных объявлений частных пользователей и компаний. Сюда входят разовая и абонентская плата за возможность размещения объявлений; плата за все виды поднятия, выделения и закрепления объявлений в разных секциях ресурса. В определение classified-услуг не входят баннерная/медийная реклама, платные ссылки, контекстная реклама, рекламные статьи.

Ассоциация интерактивной рекламы (IAB Belarus) — некоммерческая организация, основанная в Беларуси для развития рынка онлайн-рекламы. Свою миссию IAB Belarus видит в развитии отрасли посредством интеграции белорусcкого рынка интерактивной рекламы в мировой рынок и создания благоприятных условий для сотрудничества участников сегмента — паблишеров, маркетологов и рекламных агентств. Ассоциация входит в международную сеть ассоциаций IAB.