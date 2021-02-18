Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 февраля 2021 года выросло до 273,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 273 тыс. 659 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 263 тыс. 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1800 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1885 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1386 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 996 тестов. Всего в стране проведено 4 млн 732 тыс. 695 тестов.