В Беларуси розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 4,2 млрд рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,4 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота республики, в январе 2021 г. составил 3,8 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 210,2 млн рублей, или 82,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.

В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января 2020 г.