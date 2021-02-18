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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛСЯ В ЯНВАРЕ НА 0,9%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 2,2%
12:42 18.02.2021
В Беларуси розничный товарооборот в январе 2021 г. составил 4,2 млрд рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,4 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота республики, в январе 2021 г. составил 3,8 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе 2021 г. составил 210,2 млн рублей, или 82,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2020 г.
В январе 2021 г. оптовый товарооборот составил 8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,2% к уровню января 2020 г.
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