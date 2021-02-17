До конца 2025 года запланировано построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест. Об этом на коллегии Министерства образования сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, комментируя итоги работы отрасли в прошлом году и задачи на 2021-й.

Задачи системы образования определены в государственной программе «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы.

«В системе дошкольного образования одна из главных задач - его доступность. В течение последних пяти лет мы практически решили проблему с обеспеченностью детей местами в дошкольных учреждениях. За это время в регионах построено более 70 детских садов на 14 тыс. мест. Еще остались единичные районы с интенсивной жилой застройкой, где пока актуален вопрос шаговой доступности детских садов. В дальнейшем будет продолжено интенсивное строительство детских садов и до конца 2025 года запланировано построить более 90 дошкольных учреждений на 21 тыс. мест. Большинство из них в Минске и Минской области», - сказал Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, при возведении садов важно учитывать не только текущий момент, но и видеть работу этого сада в перспективе, ведь вкладываются немалые бюджетные средства, а значит и отдача, эффективность работы детсада должна быть соответствующей.

«Необходимо рассматривать различные варианты, в том числе открытие семейных детских садов, размещение учреждений или отдельных групп на первых этажах жилых зданий. Есть соответствующие положительные примеры по таким детским садам. Нужно активнее привлекать инвесторов к строительству дошкольных учреждений», - заявил Игорь Петришенко.

Он также остановился на вопросе модернизации детсадов и оснащении их современным оборудованием. Игорь Петришенко отметил, что нужно обеспечить в регионах разработку и реализацию планов модернизации и оснащения оборудованием на текущую пятилетку.

«Также я считаю, что детские сады, как и школы, должны проходить комиссионную проверку к началу учебного года по единым требованиям. В этой связи необходимо проработать вопрос о приемке детсадов по правилам, аналогичным для школ», - сказал чиновник.