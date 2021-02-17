В 2020 году экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» увеличился на 2%.

Как сообщает сайт СЭЗ, всего за пять лет этот показатель вырос в 2,2 раза, приблизившись к отметке в миллиард долларов США.

Положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 438 млн долларов США, что на 50 млн долларов США больше по сравнению с 2019 годом.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» в 2020 году экспортировали продукцию в 65 стран. Прошлый год открыл для белорусских экспортеров такие дальние направления, как Зимбабве, Перу, Сомали и другие. Ключевыми рынками сбыта по-прежнему являются Россия, Польша и Украина. Доля этих стран в общем объеме экспорта СЭЗ составила 87%.

В прошлом году существенно выросли поставки белорусской продукции в Соединенные Штаты Америки (темп роста 337%), Объединенные Арабские Эмираты (229%), Эстонию (210%), Египет (209%), Канаду (194%) и Нидерланды (185%).

На 14% до 192 млн долларов США вырос экспорт в страны Европейского союза. Сегодня на них приходится 20% от всего экспорта резидентов СЭЗ «Гродноинвест».

Изделия из дерева и бумаги, мебель, продукты питания формируют большую часть экспорта (66%). Далее идут машины и оборудование, вычислительная, электронная и оптическая аппаратура, электрооборудование, транспортные средства, готовые металлические изделия (15%), текстильные изделия (9%), химические продукты и удобрения (8%). Лидером по темпу роста экспорта в 2020 году стали производители электронной и оптической аппаратуры (127%), продуктов питания (125%), изделий из дерева и бумаги (115%).

Лидерами в разрезе по регионам стали резиденты СЭЗ в Сморгонском районе. В 2020 году они увеличили экспорт на 22% до 540 млн долларов США. В топ-3 по удельному весу входят резиденты СЭЗ из города Гродно (26% от общего объема) и Лидского района (8%). Наибольший прирост экспортных поставок в 2020 году показали резиденты СЭЗ, которые размещаются в Гродненском районе (+23%).