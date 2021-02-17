За 2020 год малый бизнес Гомельской области внес в бюджет 380,5 млн рублей, что составляет 15,5% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в сравнении с предыдущим годом поступления от организаций – субъектов малого предпринимательства в фактическом исчислении возросли на 4%.

Поступления в бюджет от индивидуальных предпринимателей увеличились на 4,8% и составили 64,4 млн рублей.

В области зарегистрировано 39 600 субъектов малого бизнеса, из которых 9477 организаций и 30123 индивидуальных предпринимателя.