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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ УПАЛИ НА 3,5%
10:44 18.02.2021
В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 26,1 млн тонн грузов, или 96,5% к январю 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 9,2 млрд тонно-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2020 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 123,8 млн человек, или 78,8% к соответствующему периоду 2020 года.
Пассажирооборот составил 1280 млн пассажиро-километров, или 61,6% к уровню января 2020 г.
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