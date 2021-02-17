В январе 2021 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 26,1 млн тонн грузов, или 96,5% к январю 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 9,2 млрд тонно-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2020 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе 2021 г. воспользовались 123,8 млн человек, или 78,8% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 1280 млн пассажиро-километров, или 61,6% к уровню января 2020 г.