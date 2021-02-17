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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОВЕЛА СЕМИНАР ПО БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ С КИТАЕМ ДЛЯ БЕЛТАМОЖСЕРВИСА


10:36 18.02.2021

В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) 17 февраля 2021 г. состоялся практический семинар, посвященный особенностям биржевой торговли с Китайской Народной Республикой.

Мероприятие проводилось по запросу одного из крупнейших в Беларуси логистических операторов – РУП «Белтаможсервис», которое также является биржевым брокером БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках программы семинара освещен весь спектр вопросов, касающихся работы на китайском рынке в качестве биржевого брокера, включая алгоритм участия в биржевых торгах, поиск деловых партнеров, ведение переговоров, порядок заключения биржевых сделок, перспективные товарные позиции для экспорта в КНР.

При этом теоретический материал подкреплялся конкретными примерами из практики биржевой торговли с китайскими компаниями.

Участники семинара также ознакомились с функционалом биржевой торговой системы и потренировались подавать и корректировать заявки, делать контроферты и совершать биржевые сделки в секциях сельхозпродукции, лесопродукции и промышленных и потребительских товаров.
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