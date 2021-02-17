Подготовлен проект указа, существенно расширяющий возможность целевой подготовки специалистов. Об этом на коллегии Министерства образования сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, комментируя итоги работы отрасли в прошлом году и задачи на 2021-й.

В частности, он остановился на некоторых актуальных вопросах в развитии системы профессионального образования.

«Прежде всего – о целевой подготовке. … В настоящее время подготовлен проект указа, существенно расширяющий возможность целевой подготовки, он рассматривается в Администрации президента. В случае его принятия будут увеличены цифры приема на условиях целевой подготовки», - сказал Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

Поэтому, обратил внимание он, надо уже сейчас выстраивать масштабную и результативную профориентационную работу с выпускниками школ, лицеев, колледжей, чтобы это не оказалось невостребованным.

Второй вопрос, который затронул вице-премьер, – это распределение.

«Наши оппоненты ругают нас за якобы принудительную систему распределения. Вместе с тем многие зарубежные студенты, в том числе польских вузов, говорят об этой мере как о великом достижении нашей страны. Не каждое государство сегодня, даже высокоразвитая страна, может предоставить первое рабочее место выпускнику учреждения образования. Та же Польша имеет сегодня очень высокий процент безработицы, в первую очередь среди молодежи. В декабре этот показатель составлял 11,5% (общий уровень безработицы – 6,2%). Поэтому давайте мы будем ценить то, что имеем, и не бросаться ненужными фразами, что это пережиток советской системы, что это надо отменить и подобное. Еще раз подчеркну – это достижение нашей страны», - считает чиновник.

Вместе с тем, добавил он, можно совершенствовать механизм и условия распределения. Петришенко подчеркнул: сегодня вузам необходимо более активно заниматься подбором мест для своих выпускников.

Заместитель премьер-министра привел интересный опыт, который внедряется в Полесском государственном университете: «Я хотел бы, чтобы этот опыт взяли на заметку и внедрили все вузы. Это гарантия вуза по качеству подготовки кадров. В какой форме это будет происходить, как будет осуществляться эта гарантия: в денежном выражении, в моральном либо как-то по-иному, это решать вам. Но я считаю, что каждый вуз должен гарантировать нанимателям, что у них качество подготовки специалистов самое лучшее. Прошу эту тему рассмотреть и развить».