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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ТУРИЗМЕ» НЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ НОРМАЛЬНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ТУРОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ - РСТО


09:37 18.02.2021

Новый проект закона «О туризме» не будет способствовать нормальному функционированию туротрасли Беларуси. Так считают в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО), на сайте которого опубликована новая редакция проекта закона.

Как отмечают в РСТО, эта новая редакция закона существенно отличается от текста законопроекта «О туризме», вынесенного на общественное обсуждение в 2018 году и является абсолютно новым документом – с новыми, а также полностью переработанными статьями, регламентирующими работу отрасли. Следует также отметить, что текст законопроекта изменился уже в третий раз с момента его внесения в Палату представителей Национального собрания в 2020 году, не пройдя даже этапа первого чтения.

По информации РСТО, эта редакция основного закона, появившись на свет достаточно загадочным образом, сейчас находится в комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, которая является профильной комиссией Палаты представителей по вопросам туризма.

Отметим, что запланированное на 18 декабря 2020 г. рассмотрение проекта закона «О туризме» в первом чтении предполагало принятие более ранней редакции. Следует также обратить внимание, что изменения проекта носят отнюдь не редакционный характер, в особенности это касается института финансовых гарантий туроператора, а существенно меняют механизм этих институтов, что может свидетельствовать лишь о существовании некой концепции, но не проработанного механизма – что явно недостаточно для закрепления в законодательном акте.

«По нашему мнению, очередная редакция законопроекта, к сожалению, не будет способствовать нормальному функционированию туристической отрасли Беларуси. Основные положения, касающиеся разделения ответственности туроператоров и турагентов размыты», - прокомментировали в РСТО.

В очередной раз изменился подход к определению размера лимитов ответственности. При этом эти изменения происходят без соответствующего экономического обоснования. Предложенный лимит ответственности в размере двойной стоимости тура вызывает недоумение, так как ни в одной сфере деятельности финансовая ответственность не может превышать размера финансовых обязательств, отмечают в Союзе.

Более того, статьи о банковских гарантиях носят декларативный характер. Также не выдерживают никакой критики статьи законопроекта о фонде ответственности операторов.

«Уже сейчас очевидно, что ни один из предложенных разработчиками документа вариантов работать не будет, о чем недвусмысленно заявляют представители банковской сферы и профессионалы турбизнеса. Мы решили опубликовать документ целиком, чтобы дать возможность всей отрасли ознакомиться с законопроектом и обсудить его», - прокомментировали в РСТО.

Ознакомиться с законопроектом и обсудить его можно на сайте РСТО в комментариях или отправить сообщение на электронный адрес .
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