Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь 2021 года в текущих ценах составил 12,2 млрд рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах ВВП увеличился по сравнению с январем 2020 г. на 1,3%.

Индекс-дефлятор ВВП в январе 2021 г. по отношению к январю 2020 г. составил 109,5%.