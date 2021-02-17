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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ВЫРОС НА 1,3%
09:31 18.02.2021
Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь 2021 года в текущих ценах составил 12,2 млрд рублей.
Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах ВВП увеличился по сравнению с январем 2020 г. на 1,3%.
Индекс-дефлятор ВВП в январе 2021 г. по отношению к январю 2020 г. составил 109,5%.
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