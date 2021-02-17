В январе 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 1597,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 60,2%, в обрабатывающей промышленности – сократился на 0,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,9%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства подрос на 0,9%.