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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ СОКРАТИЛОСЬ НА 0,3%
18:38 17.02.2021
В январе 2021 года объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 1597,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 60,2%, в обрабатывающей промышленности – сократился на 0,5%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,9%.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства подрос на 0,9%.
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