Ввод производств целлюлозы и картона позволит расширить выпуск бумажной упаковки в Беларуси. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько.

По его словам, в настоящее время активно прорабатываются варианты создания ряда производств по выпуску экологичной упаковки из бумаги и картона. В сотрудничестве с иностранными компаниями рассматриваются перспективы строительства заводов по выпуску лиственной полуцеллюлозы и беленой химико-термомеханической массы. Это продукт, который используется для производства бумаги и картона. Для этого производства в Беларуси имеются необходимые сырьевые ресурсы – лиственные древесные породы, такие как осина, ольха и береза.

С учетом ввода дополнительных перерабатывающих мощностей в ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» планируется наращивание объемов выпуска продукции из макулатуры. Оборудование увеличит переработку низкокачественной макулатуры в 3 раза и в целом макулатуры на 30% (до 60 тыс. т макулатуры в год). Производительность бумагоделательной машины вырастит с 39,6 до 52,2 тыс. тонн в год. Это позволит бумажной фабрике "Спартак" стать одним из самых крупных макулатуроперерабатывающих предприятий республики.

Драйвером роста в отрасли станет новый завод в Добруше по производству мелованного картона. Также в текущем году планируется завершение строительства нового деревообрабатывающего производства в Витебске – это крупнейший в стране пеллетный завод мощностью порядка 150 тыс. тонн топливных гранул в год. Данный проект рассчитан на вовлечение в переработку низкокачественного и невостребованного на иных деревообрабатывающих производствах древесного сырья лиственных пород.

Разработана и утверждена программа развития предприятий концерна на 2021-2025 годы, в ней определены основные точки роста. Кроме того, концерн «Беллесбумпром» является участником реализации государственной программы «Белорусский лес». Планируется, что в результате реализации госпрограммы производство в натуральном выражении бумаги и картона увеличится в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7 раза, плитной продукции - в 1,1 раза. Производство мебели (в фактических ценах) вырастет в 1,3 раза к уровню 2020 года.