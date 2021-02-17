БГУ примет участие в 19-й Международной специализированной выставке образовательных услуг «Образование и карьера», которая пройдет с 18 по 20 февраля во Дворце искусства (ул. Козлова, 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено оно на профориентацию школьников и помощь в выборе будущей специальности.

На стенде БГУ представят информацию об образовательной деятельности факультетов, институтов, правилах приема, стоимости обучения, а также о профориентационных мероприятиях и подготовительных курсах для школьников.

На вопросы гостей ответят сотрудники Главного управления образовательной деятельности и Института дополнительного образования БГУ. Абитуриентов сориентируют по специальностям университета c учетом интересов и предпочтений школьников. Также посещение стенда БГУ станет полезным для студентов белорусских вузов. Им расскажут о возможностях обучения в магистратуре и формах дополнительного образования по программам переподготовки в ведущем университете страны.

На площадке БГУ с лекцией «Как правильно выбрать вуз. Подсказки абитуриенту» выступит 19 февраля специалист отдела маркетинга Института Бизнеса БГУ Валерия Шуляк.

В этом году на выставке состоятся презентации более 90 университетов, колледжей, лицеев, школ по изучению иностранных языков, образовательных курсов из Беларуси, России, Польши и Франции. Помимо образовательных программ здесь представят линейку прикладных профессий во время работы интерактивной площадки «Не боги горшки обжигают».

Организаторами выставки «Образование и карьера» выступают комитет по образованию Мингорисполкома и выставочное предприятие «Экспофорум».