ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА»


17:53 17.02.2021

БГУ примет участие в 19-й Международной специализированной выставке образовательных услуг «Образование и карьера», которая пройдет с 18 по 20 февраля во Дворце искусства (ул. Козлова, 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, направлено оно на профориентацию школьников и помощь в выборе будущей специальности.

На стенде БГУ представят информацию об образовательной деятельности факультетов, институтов, правилах приема, стоимости обучения, а также о профориентационных мероприятиях и подготовительных курсах для школьников.

На вопросы гостей ответят сотрудники Главного управления образовательной деятельности и Института дополнительного образования БГУ. Абитуриентов сориентируют по специальностям университета c учетом интересов и предпочтений школьников. Также посещение стенда БГУ станет полезным для студентов белорусских вузов. Им расскажут о возможностях обучения в магистратуре и формах дополнительного образования по программам переподготовки в ведущем университете страны.

На площадке БГУ с лекцией «Как правильно выбрать вуз. Подсказки абитуриенту» выступит 19 февраля специалист отдела маркетинга Института Бизнеса БГУ Валерия Шуляк.

В этом году на выставке состоятся презентации более 90 университетов, колледжей, лицеев, школ по изучению иностранных языков, образовательных курсов из Беларуси, России, Польши и Франции. Помимо образовательных программ здесь представят линейку прикладных профессий во время работы интерактивной площадки «Не боги горшки обжигают».

Организаторами выставки «Образование и карьера» выступают комитет по образованию Мингорисполкома и выставочное предприятие «Экспофорум».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2021
валюта курс
EUR 3.1310
USD 2.5799
RUB 3.5205
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1277 -0.0033
USD 2.5902 +0.0103
RUB 3.5148 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1260 3.1310
USD 2.5880 2.5950
RUB 3.5010 3.5140
подробнее

Конвертация в банках
на 17.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2060 1.2100
EUR/RUB 89.1000 89.7000
USD/RUB 73.8000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте