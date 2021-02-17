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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЖИЛКОМХОЗ БЕЛАРУСИ ОБЪЯСНИЛ ПРИЧИНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО «ПОТЯЖЕЛЕВШИХ» В ЯНВАРЕ ЖИРОВОК


17:41 17.02.2021

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси объяснило причины значительно «потяжелевших» в январе по сравнению с декабрем жировок похолоданием.

Как отмечается в сообщении ведомства, одной из наиболее ощутимых статей расходов семей при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в зимний период является плата за отопление жилых помещений, размер которой может варьироваться, в том числе и в зависимости от погодных условий.

«Большинство многоквартирных домов в республике оснащено приборами группового учета расхода тепловой энергии на отопление. Следовательно, сумма платы из месяца в месяц может изменяться при неизменных тарифах и зависит от того, сколько тепла по факту израсходовано. Чем больше площадь квартиры, тем больше тепловой энергии, как правило, расходуется на ее отопление, особенно при похолодании», - поясняет ведомство.

Кроме того, «прибавка» за отопление из-за снижения температуры наружного воздуха может зависеть от ряда факторов, в том числе от площади квартиры, месторасположения дома, его энергоэффективности, региона проживания.

Так, по данным Белгидромета среднемесячная температура наружного воздуха за декабрь 2020 года составляла «минус» 0,5⁰С по республике, по Минску - «минус» 1,2⁰С, за январь 2021 года - «минус» 3,7⁰С по республике, по Минску - «минус» 4,5⁰С.

В связи с похолоданием в январе 2021 года расход тепловой энергии, соответственно, увеличился по сравнению с декабрем 2020 года.

«К примеру, на отопление четырехкомнатной квартиры 81,7 кв. м в декабре 2020 года было потрачено фактически 1,4852 Гкал, сумма платы составила 30,63 руб., а в январе 2021 года на отопление этой же квартиры расход составил 1,8431 Гкал, сумма платы – 38,01 руб., увеличение платы в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года – 7,38 руб.», - отметили в министерстве.

В многоквартирных домах, где нет приборов учета, плата за отопление – постоянная величина в отопительный период (как правило, с октября по апрель) при неизменных тарифах, независимо от того, какая температура на улице и сколько было затрачено тепловой энергии для обеспечения комфортной температуры в квартирах. Перерасчет за отопление по таким домам осуществляется по итогам отопительного периода.

В Минжилкомхозе обращают внимание, что при возникновении вопросов по начислению платы за январь 2021 года за разъяснениями потребители вправе обратиться в РСЦ по месту жительства, и в случае обнаружения сбоев в работе приборов учета расхода тепловой энергии или подтверждения иных факторов, повлиявших на сумму начислений, будет производиться перерасчет.
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