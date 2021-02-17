ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило второй этап работ по устранению дефектов на технологических трубопроводах нефтеперекачивающей станции «Пинск», выявленных в результате диагностики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, первый этап устранения дефектов включал замену участка трубопровода от задвижки № 216 до задвижки № 217 камеры регулирования давления № 2 на насосной станции № 2 НПС «Пинск». Второй этап проходил с 9 по 12 февраля. Силами механо-технологической и аварийно-восстановительной служб филиала произведена замена участка трубопровода от заслонки до задвижки № 218 камеры регулирования давления № 2 НС-2.

Таким образом, все дефекты на трубопроводах НПС «Пинск», выявленные участком технической диагностики и неразрушающего контроля филиала «ЦБПО», устранены. Данные участки готовы для дальнейшей безопасной эксплуатации.