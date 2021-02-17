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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ ВЫРОСЛИ НА 0,7%
16:58 17.02.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5%, промежуточные товары – 100,8%, потребительские товары – 100,3%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 103,9%, в том числе в растениеводстве – 102,8%, животноводстве – 104,2%.
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