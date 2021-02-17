Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 100,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,5%, промежуточные товары – 100,8%, потребительские товары – 100,3%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в январе 2021 г. по сравнению с декабрем 2020 г. составил 103,9%, в том числе в растениеводстве – 102,8%, животноводстве – 104,2%.