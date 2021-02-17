За 2020 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,5%, рентабельность продаж – 9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 21,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 10,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 21,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,2 млрд рублей, или 5,5% от общего объема кредиторской задолженности.