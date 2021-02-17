Комитет государственного контроля Гомельской области в ходе проведенных в октябре-декабре 2020 г. в Жлобинском, Рогачевском и Октябрьском районах проверок выявил ряд нарушений законодательства в области мелиорации земель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, выборочной проверкой государственного предприятия «Рогачевское ПМС» были установлены факты завышения стоимости работ по объектам реконструкции мелиоративных систем на общую сумму 6,5 тыс. рублей, выполнения работ с отступлением от проектной документации на сумму 2 тыс. рублей, нецелевого использования бюджетных средств на сумму 0,5 тыс. рублей, нарушения законодательства при выплате заработанной платы, обращения с отходами.

Государственным предприятием «Жлобинское ПМС» из средств областного и республиканского бюджета оплачены фактически невыполненные работы по эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений (окашиванию каналов, удалению ДКР) на сумму 6,5 тыс. рублей.

Установлены факты нарушений природоохранного законодательства государственным предприятием «Калинковичское ПМС». А именно, при производстве работ по объекту «Реконструкция мелиоративной системы в ОАО «Бумажкова-Агро» Октябрьского района Гомельской области» в 2018 году временное складирование отходов корчевания пней по каналам и на площади в валы произведено с отступлением от согласованной проектной документации в водоохранной зоне мелиоративных каналов.

Кроме того, выявлены неэффективно используемые земельные участки после проведения мелиоративных работ.

Так, в 2019 году силами ГП «Жлобинская ПМС» за счет бюджетных средств реализован строительный проект «Реконструкция мелиоративной системы в ЧУП «Степы» Жлобинского района».

Однако при осмотре земель СУП «Степы» установлено, что участок № 1 (6 га) не используется в сельскохозяйственном обороте (зарос камышом, осокой), на участке № 2 на площади 94 га обеспечена заготовка кормов с трав первого укоса, кошение второго укоса не производилось. Согласно справке СУП «Степы», на участке № 1 продукция растениеводства в 2020 году не производилась, на участке № 2 заготовлено только 113,7 тонн сена урожайностью 13 ц/га. Выход кормовых единиц составил 6,3 ц/га, что меньше, чем до проведения мелиорации на данном участке.

Комитет области отмечает, что нарушения законодательства при осуществлении мелиоративных мероприятий приводят к ухудшению состояния осушенных земель сельхозназначения и переводу их в несельскохозяйственные земли, что влечет в последующем необходимость повторного выполнения культуртехнических работ и, как следствие, приводит к неэффективному использованию бюджетных средств.

После проверок государственные подрядчики устранили большую часть выявленных недостатков, причиненный государству вред возмещен.