Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2020 году увеличили объем производства продукции на 4% почти до 2 млрд. рублей. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько.

По его словам, в 2020 году предприятиями концерна приобретено и переработано 6,3 млн куб. метров древесины, что на 600 тыс. куб. м больше, чем в 2019 году.

Рентабельность продаж по концерну сложилась на уровне 9%.

Запасы готовой продукции на складах в течение года не превышали нормативных значений.