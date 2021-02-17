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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ НА 4%
16:04 17.02.2021
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2020 году увеличили объем производства продукции на 4% почти до 2 млрд. рублей. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько.
По его словам, в 2020 году предприятиями концерна приобретено и переработано 6,3 млн куб. метров древесины, что на 600 тыс. куб. м больше, чем в 2019 году.
Рентабельность продаж по концерну сложилась на уровне 9%.
Запасы готовой продукции на складах в течение года не превышали нормативных значений.
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