ОАО «Промагролизинг» совместно с ООО «Европейское аграрное агентство» запустили новую лизинговую программу «Сельскохозяйственная техника 21 века».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках условий новой партнерской лизинговой программы у лизингополучателей – юридических лиц, зарегистрированных в Беларуси, есть возможность приобретения сельскохозяйственной техники для почвообработки, посева, кормозаготовки, защиты растений и пр. торговых марок Horsch GmbH, Krone GmbH, Siloking GmbH, Fliegl GmbH, Rauch Gmbh, Weidemann Gmbh, Пегас-Агро, РУФ-2.

Срок лизинга по новой лизинговой программе варьируется от 24 до 60 месяцев, лизинговая ставка – от 10% годовых, авансовый платеж – от 15%.

ООО «Европейское аграрное агентство» — поставщик современных решений в сфере сельского хозяйства. Компания успешно развивается в различных направлениях: официальный дилер в Беларуси ведущих мировых производителей сельхозтехники Horsch GmbH, Siloking GmbH, Rauch Gmbh, Weidemann Gmbh; сервисное обслуживание сельхозтехники, а также продажа запчастей.