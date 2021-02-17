|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ПРОМАГРОЛИЗИНГ» ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ ЛИЗИНГОВУЮ ПРОГРАММУ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
15:33 17.02.2021
ОАО «Промагролизинг» совместно с ООО «Европейское аграрное агентство» запустили новую лизинговую программу «Сельскохозяйственная техника 21 века».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках условий новой партнерской лизинговой программы у лизингополучателей – юридических лиц, зарегистрированных в Беларуси, есть возможность приобретения сельскохозяйственной техники для почвообработки, посева, кормозаготовки, защиты растений и пр. торговых марок Horsch GmbH, Krone GmbH, Siloking GmbH, Fliegl GmbH, Rauch Gmbh, Weidemann Gmbh, Пегас-Агро, РУФ-2.
Срок лизинга по новой лизинговой программе варьируется от 24 до 60 месяцев, лизинговая ставка – от 10% годовых, авансовый платеж – от 15%.
ООО «Европейское аграрное агентство» — поставщик современных решений в сфере сельского хозяйства. Компания успешно развивается в различных направлениях: официальный дилер в Беларуси ведущих мировых производителей сельхозтехники Horsch GmbH, Siloking GmbH, Rauch Gmbh, Weidemann Gmbh; сервисное обслуживание сельхозтехники, а также продажа запчастей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 17.02.2021
Курсы в банках
на 17.02.2021
Конвертация в банках
на 17.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте