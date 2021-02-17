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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ МИНЧАН В 2020 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 6,5%


15:19 17.02.2021

Реальные располагаемые денежные доходы населения Минска (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в первом полугодии 2020 года) в 2020 году составили 106,5% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 70,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,4%.
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