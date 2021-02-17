Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 февраля 2021 года выросло до 272,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 272 тыс. 273 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 261 тыс. 568 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 1511 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1876 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1352 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 455 тестов. Всего в стране проведено 4 млн. 715 тыс. 699 тестов.