Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области пресечена незаконная деятельность иностранных граждан, которые недоплачивали налоги при реализации товаров народного потребления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, иностранцы зарегистрировали 12 организаций, осуществлявших розничную торговлю в 19 магазинах (площадью от 1 тыс. до 3 тыс. кв. м), расположенных в Минске, Витебске, других областных центрах и крупных городах страны.

Товары (преимущественно одежда и обувь) реализовывались по серой схеме – от налогообложения скрывалось от 50% до 75% общей выручки магазинов. Сокрытие выручки создавало видимость законного применения организациями упрощенной системы налогообложения, ведь в случае отражения выручки в полном объеме они были бы обязаны применять общеустановленную систему налогообложения – с уплатой налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Установлено также, что в целях неуплаты НДС половина товаров ввозилась на территорию Республики Беларусь из Российской Федерации нелегально (без документов и отражения в учете), а стоимость товаров, ввезенных легально, занижалась в несколько раз. В частности, по документам стоимость мужского пальто при ввозе составляла 2,3 рубля (с этой суммы уплачен НДС в размере 38 коп.), хотя действительная цена приобретения пальто была 70 рублей, а цена его реализации в магазине – около 117 рублей (следовательно, размер НДС был в 50 раз больше, чем уплатила организация).

За период работы торговых объектов (2019-2020 годы) сумма неуплаченных налогов превысила 1,6 млн. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двух иностранных граждан, являвшихся руководителями трех организаций Витебска, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. В целях возмещения причиненного государству ущерба на имущество подозреваемых наложен арест.

Оба фигуранта сотрудничают со следствием и начали возмещать неуплаченные налоги в бюджет. Один из них находится под арестом.