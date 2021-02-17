Экспорт организаций концерна «Беллесбумпром» в 2020 году увеличился на 5% и составил 608,5 млн долларов США. Такие цифры озвучил сегодня на пресс-конференции председатель концерна Михаил Касько.

По его словам, в 2020 году, благодаря проводимой работе по диверсификации рынков сбыта, предприятия концерна расширили географию поставок продукции до 70 стран. В экспорте складывается оптимальный баланс распределения рынков между странами ЕАЭС, Европейского союза и стран «дальней дуги» на уровне 36%, 35% и около 30% соответственно.

Планомерно наращивается экспорт на рынки дальнего зарубежья - в 2020 году почти на 11,5%, в том числе в страны Европейского союза – на 5,4%. Экспорт в Китай по итогам года вырос почти в 1,3 раза. На 5,2% вырос экспорт в Россию, на 7% - в Украину. В числе крупнейших рынков сбыта: Россия (более 30% от общего объема), Польша, Украина, Китай и Литва.

Важный результат в экспортной деятельности - рост доли экспорта в общем объеме реализуемой продукции. В 2020 году из всего объема произведенной продукции экспортировано более 76%. Для сравнения: в 2019 году на внешние рынки было поставлено 69%.

Основу экспорта предприятий концерна составляет продукция глубокой степени переработки: мебель (более 20% в товарной структуре), древесные плиты (ДВП и ДСП – 23,7%), целлюлоза (15,5%), бумага, картон (12,1%) и фанера (11,6%).