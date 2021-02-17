Республиканское унитарное предприятие «Белстройцентр» в целях повышения квалификации руководящих и инженерно-технических кадров, а также обмена передовым опытом проводит семинары, конференции, круглые столы с участием отечественных и зарубежных специалистов строительной отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минстройархитектуры, 17 марта предприятие приглашает принять участие в семинаре «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации. Судебная практика и строительная экспертиза», а 24 марта будет организован семинар «Пожарная безопасность зданий и сооружений, территорий организаций. Оптимизированные требования. Современные подходы. Анализ отмененных и вновь предлагаемых требований». Форма участия на выбор: online или offline.

Обучающие семинары, проводимые РУП «Белстройцентр», являются масштабной и востребованной информационной площадкой. Начиная с 2005 года, слушателями занятий стало свыше 26 500 человек – представителей предприятий и организаций строительной отрасли. Тематика семинаров постоянно актуализируется, а лекторами выступают ведущие ученые и практики нашей республики и зарубежья.

«В здании РУП «Белстройцентр» оборудованы конференц- и актовый залы со стационарными экранами и мультимедийными проекторами. К услугам слушателей – расположенное в цокольном этаже здания кафе. Иногородние могут разместиться в одном из номеров гостиницы», - рассказали в министерстве.