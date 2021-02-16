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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ПОДРОСЛО В ЯНВАРЕ НА 0,2%


13:14 17.02.2021

В январе 2021 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1067,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 150,4 тыс. тонн, молока – 635 тыс. тонн, яиц получено 285,3 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,6% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,2% молока и более 93% производства яиц.

На 1 февраля 2021 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,6 млн голов.
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