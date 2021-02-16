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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
13:00 17.02.2021
В Беларуси зарегистрирована Ассоциация предприятий легкой промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллегпром».
Согласно информации, основная ее цель– координация, представление и защита общих интересов предприятий членов.
Учредителями выступают представители крупного частного бизнеса: компании «Марко», «Фурнитур-BY», «Соло-Пинск» и Бизнес-школа ИПМ. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны – не только крупные игроки, но и малый бизнес.
«Реалии сегодняшнего дня показывают: пребывание предприятий легпрома по одиночке в условиях открытого рынка становится все более сложным. Объединение предприятий в Ассоциацию позволит им сформировать консолидированное, свободное от конкретного экономического интереса, мнение, которое будет влиять на принятие решений в сфере легкой промышленности. Объединение предприятий легкой промышленности в единую саморегулирующую организацию обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций на внутреннем», - считают в концерне.
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