В Беларуси зарегистрирована Ассоциация предприятий легкой промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллегпром».

Согласно информации, основная ее цель– координация, представление и защита общих интересов предприятий членов.

Учредителями выступают представители крупного частного бизнеса: компании «Марко», «Фурнитур-BY», «Соло-Пинск» и Бизнес-школа ИПМ. Потенциальными членами организации могут стать сотни предприятий страны – не только крупные игроки, но и малый бизнес.

«Реалии сегодняшнего дня показывают: пребывание предприятий легпрома по одиночке в условиях открытого рынка становится все более сложным. Объединение предприятий в Ассоциацию позволит им сформировать консолидированное, свободное от конкретного экономического интереса, мнение, которое будет влиять на принятие решений в сфере легкой промышленности. Объединение предприятий легкой промышленности в единую саморегулирующую организацию обеспечит как увеличение присутствия на внешних рынках, так и закрепление позиций на внутреннем», - считают в концерне.