В Минске показали первый компактный самосвал «Крепыш» с гидравлическим краном-манипулятором. Такие автомобили начал собирать белорусский производитель «Аксиом-групп» на своих площадях в Минске.

Самосвал AGD08M спроектирован и собран в Минске. В его основе – шасси японского происхождения – классический бескапотник Fuso Canter. Длина – немногим больше 6 метров, но в этом и преимущество. Машина получилась шустрой и маневренной: легко маневрирует в сложных закоулках и пробирается в ограниченном пространстве.

А вот самосвальное оборудование в грузовике родное – изготовлено в Беларуси. Способно перевозить до 3500 кг и производить разгрузку на три стороны. Высота бортов достигает метра, что обеспечивает приличную кубатуру перевозимого груза. Собственно, отсюда и название – «Крепыш»: габариты небольшие, а вот силы «богатырские».

Самосвал оснащен краном-манипулятором, собранным итальянским производителем PM-group. Чтобы работа шла быстрее, позаботились о пульте дистанционного управления Scanreco и гидравлической лебедке. Кроме того, так можно управлять металлической «рукой» с грузом с безопасного места.

У «Крепыша» вместительная «японская» кабина, где без труда вместится три человека. В базовую комплектацию входит кондиционер и электрический пакет.

«Ничего подобного в Беларуси раньше не собирали. Если образно, мы соединили в автомобиле японскую надежность, итальянское качество и белорусское усердие. Было важно сделать машину компактной, так как это упрощает ее эксплуатацию и снижает расходы, но в то же время вместительной и функциональной, с быстрой загрузкой и разгрузкой. Мы ожидаем на нее большой спрос среди белорусских предприятий», – прогнозируют в «Аксиом-групп».

Первые пять машин уже переданы крупному предприятию ЖКХ. Вскоре последуют и другие – в «Аксиом-групп» ожидают немало заказов в этом году.