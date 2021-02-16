Средства защиты растений и семена сельхозкультур на общую сумму порядка 12 млн BYN реализованы в течение одного торгового дня на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, обеспечить рекордную сумму сделок позволила высокая концентрация поставщиков. В торговых сессиях приняли участие более 60 продавцов, многие из которых являлись непосредственными производителями семенного материала и средств защиты растений. Немаловажную роль сыграла и заинтересованность покупателей в заключении долгосрочных контрактов, что до настоящего времени было нехарактерно для данных видов продукции.

«Особенность прошедших торгов заключается не столько в количестве участников, сколько в их качественном составе. В результате подготовительной работы на торговые сессии удалось привлечь ряд крупных отечественных и зарубежных производителей семян сельскохозяйственных культур, пестицидов и гербицидов. Поэтому вполне логично, что белорусские сельхозпредприятия воспользовались возможностью без посредников удовлетворить свою потребность в данной продукции и заключили годовые контракты», – рассказали в пресс-службе БУТБ.

При этом отмечается заметное увеличение доли частного бизнеса среди участников биржевых торгов.

«Еще осенью прошлого года семена и средства защиты растений на биржевой площадке закупали преимущественно государственные предприятия. В этом году наблюдается иная тенденция – рост количества и объемов сделок, заключаемых частными компаниями. Биржа помогает им экономить время, поскольку в торгах регулярно участвует широкий круг поставщиков, а за счет конкуренции между ними всегда есть возможность совершить закупку на выгодных условиях», – пояснили в пресс-службе БУТБ.

В 2020 г. через БУТБ реализованы средства защиты растений и семена для посева на общую сумму 53,7 млн BYN, а в январе 2021 г. – 6,1 млн BYN.