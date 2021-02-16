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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА ВЫРОСЛО НА 8,5%
11:33 17.02.2021
В январе 2021 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 10,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,5% к уровню января 2020 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, рост промпроизводства обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 8,2% и в сфере снабжения электроэнергией и горячей водой - на 13,4%.
В горнодобывающей промышленности производство снизилось на 1,1%, в водоснабжении - на 0,9%.
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