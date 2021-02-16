В январе 2021 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 10,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 108,5% к уровню января 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, рост промпроизводства обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 8,2% и в сфере снабжения электроэнергией и горячей водой - на 13,4%.

В горнодобывающей промышленности производство снизилось на 1,1%, в водоснабжении - на 0,9%.