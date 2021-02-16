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ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ РАЗЪЯСНИЛО ПРИЧИНЫ РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ В ЯНВАРЕ


10:55 17.02.2021

В январе 2021 г. прирост потребительских цен на социально значимые товары (СЗТ) в годовом выражении составил 5,9%, инфляция в целом за прошедшие 12 месяцев увеличилась до 7,7%.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, сохранение ценовых показателей в годовом выражении на повышенном уровне во многом обусловлено отменой льготной ставки НДС на отдельные товары, в том числе на СЗТ.

Наибольший вклад в годовой ИПЦ СЗТ оказало повышение цен на лекарственные препараты на 4,6% (обусловило вклад в годовой прирост ИПЦ СЗТ 1,6 п.п.); маргарин и консервы из рыбы.

Кроме того, на рост цен повлияло: удорожание импортируемых товаров, за год мировые цены на продовольствие увеличились на 8,8%, в РФ – на 7%, в том числе на плодовоовощную продукцию – на 16,3%, повышение отпускных цен отечественными производителями (ввиду удорожания стоимости сырья и материалов в производстве) в результате чего подорожали яйца, молоко и молочные продукты, а также мясо и мясопродукты.

В январе отмечается замедление роста цен на СЗТ за счет плодовоовощной группы: их вклад в прирост ИПЦ СЗТ снизился с 1,2 п.п. в декабре 2020 г. до 0,5 п.п. в январе 2021 г.

За месяц цены на СЗТ в среднем увеличены на 1,3%.

Наибольший вклад в прирост ИПЦ СЗТ за месяц, помимо лекарственных средств, оказало удорожание импортируемых: рыбы и рыбопродуктов в среднем на 1,8% (вклад в ИПЦ СЗТ за месяц – 0,05 п.п.); масел и жиров в среднем на 2% (вклад в ИПЦ СЗТ – 0,1 п.п.) во многом за счет роста цен на масло растительное – на 3,9%), которое также практически не производится в стране.

Лежкоспособные овощи (например, картофель, свекла) за счет затрат организаций на их хранение в январе среднем подорожали на 8,3% (вклад в ИПЦ СЗТ – 0,19 п.п.).

Вместе с тем на отдельную плодовоовощную продукцию (огурцы и яблоки), ввозимую в настоящее время в страну, отмечается снижение цен в среднем на 2,4% на фоне ужесточения подходов к регулированию цен импортеров СЗТ.

Постоянно регулируемые цены и тарифы в годовом выражении увеличились на 0,6%, их прирост за 12 месяцев составил 7,3%.

В январе подорожало автомобильное топливо (порядка 1,1% за месяц) и сжиженный газ в баллонах (на 1,3%). Повышены цены на табачные изделия (на 5,4%) и водку (на 2%) в следствии необходимости компенсации увеличения с 1 января ставок акцизов.

ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный правительством в 2021 г., который рассчитывается Белстатом по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.
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