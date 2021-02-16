В Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и его филиалах 18 февраля в формате «прямых телефонных линий» пройдет Единый день бесплатных консультаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, обратившиеся граждане и представители юридических лиц смогут получить бесплатную правовую консультацию по вопросам, связанным с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки.

Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00.

С контактной информацией можно ознакомиться здесь.