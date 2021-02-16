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ЭКОНОМИКА РБ
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОЙДУТ 18 ФЕВРАЛЯ В МОГИЛЕВСКОМ АГЕНТСТВЕ ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ
10:43 17.02.2021
В Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и его филиалах 18 февраля в формате «прямых телефонных линий» пройдет Единый день бесплатных консультаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, обратившиеся граждане и представители юридических лиц смогут получить бесплатную правовую консультацию по вопросам, связанным с технической инвентаризацией и государственной регистрацией недвижимого имущества, оформлением сделок с недвижимостью, выполнением землеустроительных работ и оценки.
Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00.
С контактной информацией можно ознакомиться здесь.
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