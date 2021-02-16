В Гомельской области специалисты Транспортной инспекции в январе выявили 19 нарушений порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, в 12 из нарушений отсутствовали специальные разрешения. К примеру, подобный случай произошел во время осмотра машины на трассе М-10. Проверка показала, что у водителя не было специальное разрешение.

Напомним, в ряде случаев для перевозки груза нужно получить специальное разрешение на проезд ТКТС по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 18.43 КоАП.