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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ ЗАФИКСИРОВАНО 19 НАРУШЕНИЙ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ В ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ МАШИН
10:32 17.02.2021
В Гомельской области специалисты Транспортной инспекции в январе выявили 19 нарушений порядка участия в дорожном движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств (ТКТС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Транспортной инспекции, в 12 из нарушений отсутствовали специальные разрешения. К примеру, подобный случай произошел во время осмотра машины на трассе М-10. Проверка показала, что у водителя не было специальное разрешение.
Напомним, в ряде случаев для перевозки груза нужно получить специальное разрешение на проезд ТКТС по автомобильным дорогам общего пользования Беларуси. Ответственность за данное нарушение предусмотрена ст. 18.43 КоАП.
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