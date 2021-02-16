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ЭКОНОМИКА РБ


ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА 2020 ГОД


10:08 17.02.2021

За 2020 год рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,6%, рентабельность продаж – 7,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 50,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей, или 15,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 января 2021 г. составила 61,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,4 млрд рублей, или 12,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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