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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛИ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 24,8 РАЗА ДО 43,1 МЛН РУБЛЕЙ


09:45 17.02.2021

Резиденты СЭЗ Беларуси в 2020 году сократили чистую прибыль в 24,8 раза до 43,1 млн рублей.

В Министерстве экономики это объясняют «условиями ограничений ведения бизнеса, вызванных мировой пандемией, и наличием валютных обязательств у отдельных резидентов СЭЗ».

В то же время, согласно приведенным Минэкономики данным, на долю резидентов СЭЗ в республиканских показателях по итогам 2020 года приходится 23% прямых иностранных инвестиций на чистой основе (плюс 6,7% к 2019 году), 20,4% экспорта товаров (плюс 3%) и 16,6% процента производства промышленной продукции (плюс 1,3%). Резиденты СЭЗ сформировали 4,9% ВВП страны.

По сравнению с 2019 годом достигнут рост прямых иностранных инвестиций на чистой основе в полтора раза (до 307 млн долларов), объемов производства промышленной продукции и выручки от реализации на 10% (до 19,3 млрд рублей и 21 млрд рублей соответственно), уплаченных резидентами СЭЗ налогов, сборов и платежей на 4,1% (до 1,4 млрд рублей), экспорта товаров на 2,2% (до 5,9 млрд долларов).

В зависимости от СЭЗ резидентами сформировано до 85% инвестиций, до половины экспорта товаров и трети объемов промышленного производства регионов.

При этом среднемесячная заработная плата работников в организациях-резидентах СЭЗ выросла в 2020 году на 13% до 1226 рублей. Причем по всем СЭЗ заработная плата выше средней по областям, на территории которых они располагаются (до 22%).

В течение 2020 года СЭЗ привлекли 43 новых резидента с общим объемом заявленных инвестиций около 200 млн долларов, из них около половины − с иностранным капиталом.

На 1 января 2021 года в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 440 субъектов хозяйствования, реализуются проекты с привлечением инвестиций из более чем 30 стран на общую сумму заявленных инвестиций около 7 млрд долларов.

На предприятиях в свободных экономических зонах трудится 5% работников от среднесписочной численности по стране.
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